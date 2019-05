Edi Iordanescu, blocat de MM Stoica: "Eu sunt numarul unu in club!"

Ziare.

Cei doi au avut un conflict in trecut, iar una dintre conditiile puse de Iordanescu junior pentru a negocia un contract cu FCSB a fost aceea ca MM sa fie trecut in plan secund.Un prim pas a fost facut, Stoica anuntand recent ca din sezonul urmator nu va mai lua loc pe banca tehnica in timpul meciurilor, insa principalul colaborator al lui Gigi Becali pare ca i-a si trantit usa FCSB-ului in nas antrenorului de la Medias."Citesc prin ziare ca un antrenor poate sa conditioneze ca eu trebuie sa fac un pas in spate. Pai nu vrea sa lucreze cu mine, nu vine, sa fie clar. Nu poate sa atenteze cineva la pozitia mea. Pozitia mea e foarte clara! Eu sunt numarul unu in club!", a spus Stoica la DigiSport.Supararea lui MM este cu atat mai mare cu cat Edi Iordanescu i-ar fi transmis lui Becali ca vrea sa vina la FCSB cu un staff din care sa faca parte inclusiv un nou director tehnic.Pentru aceasta pozitie fiul fostului selectioner l-a nominalizat pe Narcis Raducan, acesta din urma fiind "interfata" dintre patron si antrenor.Daca Becali ar accepta conditiile lui Iordanescu, Mihai Stoica ar mai avea doar o pozitie de decor, el fiind interzis pe banca tehnica sau la antrenamente si neavand acces la antrenor decat prin intermediul lui Raducan.Astfel, Stoica a inceput sa se opuna public venirii lui Edi Iordanescu, el militand pentru aducerea unui nou tehnician.In iarna, acelasi MM Stoica a blocat aducerea la FCSB a lui Dan Alexa, cel considerat omul de incredere al Anamariei Prodan, tot de teama ca isi va pierde influenta din cadrul clubului.M.D.