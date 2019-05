Edi Iordanescu va fi antrenorul lui FCSB - surse

Ziare.

Finantatorul vicecampioanei Romaniei a batut palma cu antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, iar mutarea va deveni oficiala dupa incheierea meciurilor din play out."100% Edi Iordanescu va fi antrenorul FCSB-ului dupa incheierea Play Out-ului", spun sursele ProTV si Sport.ro "Edi, asa in mare, mi-a spus ca vrea in totalitate autoritate in vestiar! Eu ii dau din toata inima mea toata puterea in vestiar! Puterea in vestiar au avut-o si ceilalti, dar puterea in vestiar o impui prin rezultate. Atunci cand jucatorii simt ca pot castiga cu tine, atunci te respecta. Dar cand jucatorii se plang la patron...", a dezvaluit Becali intr-o interventie la ProX."Eu nu dau nume acum, dar au fost jucatori care mi-au spus asta. Si uite, va spun ca nu cu Teja! Imi spuneau jucatorii ca se sufoca pe teren, ca nu sunt antrenati! Cand iti cer jucatorii antrenamente mai bune, atunci e grav", a completat acesta.Edi Iordanescu are 40 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe Fortuna Brazi, Targu Mures, Pandurii Targu Jiu, TSKA Sofia, Astra Giurgiu si CFR Cluj.In 2010 a fost antrenor interimar la FCSB pentru doua etape.