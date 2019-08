"Eternul antrenor al FCSB"

Ziare.

Dupa cateva saptamani in care Vergil Andronache a fost lasat sa se faca de ras in public si la ore de maxima audienta, patronul-antrenor al vicecampioanei, Gigi Becali , n-a mai putut tine secretul pe care anunta ca nu-l va dezvalui vreodata si a confirmat ca s-a inteles cu Bogdan Arges Vintila pentru postul de tehnician principal in acte.Desi acea parte din presa care nu-l supara niciodata pe latifundiar a anuntat cu exclusivitati de-o schioapa negocieri cu antrenori cunoscuti, de la Luigi Delneri la Devis Mangia sau Edi Iordanescu, realitatea este cea pe care am anticipat-o cu luni bune in urma, atunci cand am scris tot aici ca la echipa lui Becali nu va mai veni vreun tehnician cu personalitate si rezultate decat atunci cand FCSB va fi cu adevarat in groapa.Pentru cei interesati, reiau putin. Patronul formatiei din Berceni a ajuns la un asemenea nivel de cunostinte intr-ale fotbalului incat nu mai accepta decat sfaturi. Glumesc, evident. Realitatea este ca Becali este atat de rupt de realitate ca isi imagineaza ca se pricepe cu adevarat la fotbal si de aceea vrea sa sa faca echipa si schimbarile, FCSB devenind un soi de echipa de Football Manager pentru el, numai ca in viata reala.Cum niciun antrenor care se respecta cat de cat nu ar accepta sa preia o grupare la care nu are niciun cuvant de spus in ziua meciului, era cat se poate de clar ca vicecampioana va ajunge pe mana unui necunoscut aflat la inceput de cariera sau care si-a ratat cariera, dornic de aparitii in media si atat.Asta deoarece doar atat mai ofera FCSB in momentul de fata pentru antrenorii din acte, expunere media si asumarea rezultatelor din loja.Bogdan Arges Vintila, alesul lui Gigi Becali , are, la fel ca predecesorii sai din ultimii ani, o cariera in antrenorat inexistenta. Apogeul acesteia a fost perioada in care Hagi i-a dat pe mana Viitorul , insa rezultatele modeste l-au facut pe "Rege" sa-l indeparteze si sa se ocupe chiar el de dobrogeni.Altfel, cu stagii deloc impresionante si nu mai lungi de jumatate de sezon la Chiajna, Voluntari si Metaloglobus nu ai cum sa emiti pretentii in fata unui adevarat devorator de antrenori, asa cum este fostul europarlamentar.Scenariul este scris deja, chiar daca poate Vintila nu stie asta, si este unul cat se poate de simplu. La prezentarea oficiala ni se va spune ca noul antrenor are increderea patronatului si mana libera, el isi va asuma aceasta promisiune si va spera intr-o colaborare lunga si frumoasa cu Becali, iar dupa eliminarea din cupele europene va incepe carnagiul public.Nu se indoieste nimeni ce a urmarit Liga 1 macar o saptamana ca Becali va face in continuare schimbarile si echipele de start, dar si ca il va obliga pe noul sau secund sa raspunda pentru rezultatele pe care nu le controleaza. Vestea buna pentru Vintila, singura, este ca la felul in care fug antrenorii de FCSB, are sanse la un mandat lung, asta daca va sti sa fie suficient de ascultator.Un Post Scriptum pentru Vergil Andronache, anonimul parasutat pe banca FCSB-ului care cerea respect si anunta ca el este antrenorul echipei si ca nu va fi schimbat. In loc sa isi recunoasca limitele evidente si sa incerce sa profite de unicul lucru pe care l-a primit de la Becali, aparitiile in presa, el s-a ratoit la ziaristi intr-o incercare penibila de a demonstra ca are personalitate, asta in timp ce in culise era ironizat de un vestiar scapat complet din mana. Din pacate pentru el, va reveni in anonimat imediat ce va fi "uns" Vintila si nimeni nu-si va mai aminti ca a existat un Andronache in fotbalul mare.