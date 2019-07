Europa League: FCSB invinge Milsami Orhei

Ziare.

Noul antrenor al ros-albastrilor, Bogdan Andone, s-a supus inca de la primul meci si a executat toate ordinele primite din partea lui Gigi Becali . A implementat sistemul 4-3-3 si a introdus toti tinerii ceruti de Becali, inclusiv pe portarul Andrei Vlad.In fata unui adversar modest, FCSB a deschis scorul in minutul 12, cand Florin Tanase a sutat cu pamantul din marginea careului.Ritmul in continuarea meciului a fost destul de scazut, iar FCSB a avut de asteptat pana in minutul 56 golul de 2-0, cand acelasi Tanase a punctat dupa o actiune de contraatac.Pana la finalul meciului, FCSB a mai avut si alte ocazii, dar scorul a ramas neschimbat. Din minutul 71, ros-albastrii au ramas si in zece oameni, Lucian Filip fiind eliminat.Mansa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 20:00.90 - 5 minute suplimentare.86 - Ovidiu Popescu ramane singur spre poarta, dar trage in blocaj si mingea se duce alaturi.85 - Ce ocazie!!! FCSB pleaca pe contraatac, Hora ramane singur, portarul moldovenilor iese, dar sutul de la 35 de metri trece pe langa poarta goala!84 - FCSB face un joc de posesie la centrul terenului pe finalul meciului.78 - Schimbare FCSB: Ovidiu Popescu intra in locul lui Man.72 - Lucian Filip vede al doilea cartonas galben in doar cateva minute si FCSB ramane in zece oameni!71 - Coman suteaza bine din lovitura libera, dar portarul moldovenilor apara.65 - Ocazie mare pentru FCSB pe contraatac, dar Nedelcu rateaza incredibil din 10 metri!61 - Schimbare FCSB: Filip intra in locul lui Oaida.52 - Inceput mai bun de repriza pentru Milsami, care a inceput sus.43 - Dennis Man patrunde in viteza in careu, dar sutul sau e deviat in corner.38 - Nedelcu e aproape de gol cu un sut de la 30 de metri care se duce putin pe langa.35 - Dennis Man trage puternic din marginea careului mult peste poarta.33 - Platica vede cartonasul galben.30 - Ocazie mare pentru FCSB! Cristea primeste in careul mic, dar sutul sau e parat de portarul moldovenilor!25 - Momente mai slabe de joc, in care cei de la Milsami tin mai bine de minge.16 - Andrei Vlad retine un sut deviat din lovitura libera de la 25 de metri.14 - Belu centreaza bine din dreapta, insa Man trimite peste poarta din cinci metri.11 - O noua centrare catre Hora, dar acesta nu ajunge la minge.7 - O prima actiune de atac a FCSB, dar centrarea lui Belu spre Hora e imprecisa.Vlad - Belu, Cristea, Planic, Roman - Nedelcu, Oaida, Tanase - Man, Hora, ComanRezerve: Balgradean - Filip, Dumitru, Popescu, Perianu, Ion, Ardelean.Cirinciuc - Jardan, Craciun, Bolohan (C), Platica - Rusnac, Onica - Antoniuc, Andronic, Stina - NazarRezerve: Butuc - Zagaevschii, Patras, Antoniuc, Martin, Ba.Meciul se disputa la Giurgiu.Mansa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 20:00.Partida este televizata de Pro TV.