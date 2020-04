Fanii celor de la FCSB fac un gest de aur pentru a salva marea rivala Dinamo

Ziare.

Liderul galeriei Peluza Nord, Gheorghe Mustata, a facut un apel catre fanii FCSB sa contribuie financiar pentru salvarea clubului Dinamo. Fanii dinamovisti au inceput sa stranga donatii pentru club prin intermediul programului DDB, Doar Dinamo Bucuresti. George Tucudean a donat sambata suma de 1948 de euro, iar saptamana trecuta a donat si fostul stelist Nicusor Stanciu "Eu nu sunt de acord cu ceea ce se intampla la Dinamo. Din contra, noi vrem sa ajutam. Nu conteaza 2 euro, salvam fotbalul romanesc. Sunt oameni care vor sa doneze bani, nu poti sa lasi fotbalul sa moara. Bravo lui Stanciu, pentru ca a dat exemplu tuturor.Noi ne rugam la Dumnezeu sa intre si Rapid in prima liga si sa facem spectacolul care se facea odata. Oamenii s-au straduit sa stranga bani ca sa-si salveze echipa si bravo lor. Sa le fie rusine celorlalti ca nu le sunt aproape dinamovistilor care vor sa salveze echipa", a fost frumoasa reactie a lui Mustata intr-o interventie telefonica la Radio Sport 1.Dinamo Bucuresti va fi vanduta de actualul patron Ionut Negoita insa pana in acest moment lucrurile nu sunt foarte clare. Oamenii care se afla in spatele programului DDB au anuntat ca vor ei clubul, insa intre timp Negoita a spus ca se afla in negocieri si cu un concern din Spania pentru a ceda actiunile clubului in alb si rosu.Fanii lui Dinamo au lansat o actiune de strangere de fonduri pentru ca Dinamo sa nu moara, avand in vedere ca patronul Ionut Negoita a anuntat clar ca doreste sa renunte la acest proiect si ca nu va mai finanta clubul in alb si rosu.D.A.