FCSB a bifat inca un transfer: Anuntul facut de Anamaria Prodan

Prin intermediul unei postari pe pagina de Instagram, impresara a anuntat transferul mijlocasului Darius Olaru de la Gaz Metan Medias la vicecampioana Romaniei."Noroc, copile! Te iubesc si sunt mandra de tine! Darius Olaru a semnat cu FCSB", a scris Anamaria Prodan.700.000 de euro ar fi suma pe care Gaz Metan Medias o va primi in schimbul lui Olaru, potrivit unor informatii din presa.Darius Olaru are 21 de ani si evolueaza ca mijlocas ofensiv, fiind folosit mai des in partea dreapta.Are 35 de meciuri jucate in acest sezon in tricoul lui Gaz Metan Medias, pentru care a reusit 3 goluri si 5 assisturi.Mijlocasul central Razvan Oaida, cumparat de la FC Botosani, si fundasul dreapta Claudiu Belu, sosit liber de contract dupa despartirea de Astra Giurgiu, sunt celelalte transferuri rezolvate deja de Gigi Becali pentru sezonul urmator.I.G.