FCSB a castigat cu 7-0 primul meci de la numirea noului antrenor

Ziare.

com

Vicecampioana a inceput ca din tun, iar pustiul Ianis Stoica a deschis scorul dupa doar cateva secunde dupa un sut puternic.Coltea a reusit sa echilibreze si a trimis in transversala printr-un sut trimis din lovitura libera de portar.La pauza scorul a fost 2-0, dupa ce Razvan Oaida a marcat primul sau gol in ros-albastru cu o lovitura de cap din fata portii.In startul partii secunde, FCSB a jucat mai bine, iar Florin Tanase a marcat imediat dupa pauza din lovitura de la 11 metri.Ioan Hora, Robert Ion si Adrian Nita (2 goluri ) au mai marcat si ei pana la finalul partidei.Bogdan Andone a inceput meciul in formula: Balgradean - Belu, Balasa, Ardelean, Morais - Ov. Popescu, Pintilii, Oaida - Stoica, Dumitru, Horsia. In repriza secunda au intrat si ceilalti jucatori FCSB va disputa urmatorul meci marti, de la ora 20:30, cu formatia AS SR Brasov din liga a treia.