FCSB a cedat un fotbalist dupa un singur meci

Tanarul Sorin Stefan, in varsta de numai 19 ani, a fost imprumutat de gruparea lui Gigi Becali la Poli Iasi "Politehnica a obtinut imprumutul, pana la finalul sezonului, al fundasului stanga de la FCSB, Sorin Serban.In varsta de 19 ani, el a fost transferat in aceasta vara de la Minaur Baia Mare, debutand in prima liga, in tricoul vice-campioanei, in meciul cu FC Voluntari", se arata in comunicatul moldovenilor.Sorin Stefan a fost cumparat de FCSB cu 100 de mii de euro de la Minaur Baia Mare si a aparut intr-un singur meci oficial pentru vicecampioana.Stefan a evoluat in duelul cu FC Voluntari, din Liga 1 M.D.