FCSB a cerut oficial schimbarea regulamentului din fotbalul romanesc

Echipa lui Becali isi doreste ca mai multe cluburi sa poata fi sponsorizate de aceeasi companie, iar Burleanu spune ca sunt sanse mari ca regulamentul sa fie schimbat."FCSB isi doreste o modificare in ROAF, astfel incat sa permitem ca doua cluburi, sau mai mult de doua cluburi, sa aiba posibilitatea sa semneze un contract de sponsorizare si de expunere a sponsorului respectiv pe echipamentul jucatorilor. In momentul de fata, ROAF nu permite ca doua cluburi sa aiba acelasi sponsor principal. Asteptam un raspuns din partea celor de la UEFA . La nivelul celor mai importante Ligi din Europa, nu regasim in aceste ligi o asemenea prevedere. Mai asteptam, in maxim o saptamana o sa avem si un raspuns din partea UEFA.Nu cred ca ar trebui sa fie discutii pe acest... Ce ne dorim, ca integritatea competitiei sa nu aiba de suferit. Asta e ceea ce ne dorim. Un sponsor nu are o capacitate de influenta intr-un proces de luare a deciziilor", a declarat Razvan Burleanu, citat de Telekomsport Inca nu este clar motivul care sta in spatele solicitarii FCSB, insa se speculeaza ca vicecampioana negociaza cu o companie care sponsorizeaza deja o formatie din Liga 1