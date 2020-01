FCSB a facut primul transfer din acest an

Ziare.

Jucatorul a semnat un contract pe trei ani cu gruparea "ros-albastra" si va avea un salariu lunar de 12.000 de euro, anunta Digi Sport In urma treceri lui Miron la FCSB, Botosani nu va primi niciun ban, dar moldovenii au pastrat un procent de 30% dintr-un viitor transfer, anunta sursa citata.De asemenea, ramane de vazut daca fundasul central va ramane la echipa lui Valeriu Iftime pana la finalul sezonului regulat, sau va trece sub comanda lui Bogdan Vintila inca de acum.Andrei Miron are 25 de ani si se afla in curtea lui FC Botosani din 2015.A mai jucat in cariera sa la Otelul Galati.In acest sezon, Miron are 16 meciuri jucate in Liga 1 si doua goluri marcate.