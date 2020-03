FCSB a ofertat un atacant croat

Ziare.

Informatia a fost dezvaluita, marti, de varful care in prezent evolueaza in Slovenia, la Olimpija Ljubljana.Oferta primita de la vicecampioana Romaniei nu l-a satisfacut insa pe Vukusic."Am avut discutii in iarna cu Steaua (FCSB - n.red.). Am mai discutat si cu echipe din Polonia, insa n-a fost nicio oferta care sa ma satisfaca. N-am vrut sa iau o decizie pripita. Presedintele si cu mine am cazut de acord, stie ca am 28 de ani, ca am ambitie, asa ca nu va fi nicio problema daca mai apare vreo oferta", a spus Ante Vukusic, potrivit Nogomania 18 goluri in 28 de meciuri a marcat Vukusic in acest sezon.In cariera sa, Vukusic a mai evoluat, printre altele, pentru Hajduk Split, Pescara si Greuther Furth.Are o selectie in nationala mare a Croatiei, in 2012.I.G.