FCSB a pierdut un jucator de baza pentru doua luni - surse

Vorbim despre talentatul si tanarul Olimpiu Morutan, care s-a accidentat si va rata urmatoarele doua luni pe gazon. Mijlocasul de doar 20 de ani a suferit o intindere la ligamentul genunchiului si va rata inceputul acestui sezon, dupa cum anunta televiziunea DigiSport Morutan e un jucator important la FCSB, jucator eligibil pentru regula Under 21, unul dintre cei 5 aflati in lotul ros-albastru, alaturi de Man, Coman, Vlad si Oaida.Cotat acum la 900.000 de euro, el a strans 34 de meciuri la FCSB sezonul trecut, bifand 3 goluri si 9 pase de gol.El nu a fost convocat de Mirel Radoi pentru Europenele de tineret care tocmai s-au incheiat in Italia, acolo unde Romania a facut un turneu final fabulos, calificandu-se in semifinale si ajungand dupa 56 de ani la Olimpiada.Morutan a fost cumparat de cei de la FCSB de la FC Botosani.Primul meci oficial al vicecampioanei Romaniei va fi joi, pe 11 iulie, de la 21,30, LIVE pe Ziare.com, acasa cu Milsami, in primul tur preliminar al Europa League.D.A.