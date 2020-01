FCSB a pierdut un jucator de baza pentru viitorul derbi cu CFR Cluj din Liga 1 - presa

Ziare.

com

Un jucator de baza s-a accidentat in ultimul meci amical, castigat cu 1-0 de stelisti in partida cu nemtii de la Karlsruher.Mijlocasul vicecampioanei Romaniei Ovidiu Popescu s-a accidentat in partida de mai sus. El a resimtit dureri dupa terminarea partidei, iar, asa cum informeaza cotidianul Fanatik , acum va absenta de pe teren cel putin o luna.El nu va intra in calculele primei echipe a lui Bogdan Arges Vintila, in partida derbi cu CFR Cluj din Liga 1 Popescu a intrat in minutul 40 al partidei cu echipa de liga secunda Karlsruher, inlocuindu-l pe Oaida, si el de asemenea usor accidentat in partida castigata cu 1-0 de ros-albastri.Meciul dintre CFR si FCSB va avea loc pe 2 februarie, de la ora 20:00, duminica, meci LIVE pe Ziare.com.Intre cele doua formatii sunt 5 puncte acum, 5 puncte avans pentru clujeni, campioana en-titre din Romania.D.A.