FCSB a pierdut un meci amical cu ultima clasata din Liga 1

FCSB a disputat un joc scoala in compania celor de la FC Voluntari, care s-a incheiat 1-2. Meciul s-a disputat in Baza Sportiva FCSB, iar golurile au fost inscrise de Ioan Hora (60), respectiv Julio Rodriguez (85 si 90+2).Urmatorul meci oficial al ros-albastrilor va avea loc duminica, 20 octombrie, la Ploiesti, impotriva celor de la Chindia Targoviste.Hora a revenit asadar cu gol pentru formatia ros-albastra, dupa ce in ultima partida, cea cu Dinamo , scor 1-1, fusese scos din lot, alaturi de Juwhel Tsoumou. Hora a marcat acest gol de sambata din penalti.FCSB trebuia sa mai joace un meci amical in aceasta pauza competitionala cu FC Arges, dar partida s-a anulat.Voluntari e pe ultimul loc in L1, iar ultima victorie in campionat a venit impotriva stelistilor, un 3-1 pe 11 august 2019.Julio Rodriguez este un fundas central spaniol de 23 de ani, cu o cota de 150.000 de euro.Interesant este ca partida a fost arbitrata de Alexandru Tudor, care este membru acum in staff-ul stelist, Tudor acordand doua lovituri de la 11 metri, in prima repriza Florin Tanase ratand primul penalti.Echipele de start: