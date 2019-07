FCSB a pus pe liber un titular si a imprumutat alti doi jucatori

Ziare.

Pe la mijlocasul portughez, "ros-albastrii" au renuntat si la Gabriel Simon si Ianis Stoica, cedati sub forma de imprumut la Astra, respectiv Petrolul."FCSB anunta incheierea raporturilor contractuale cu Filipe Teixeira, a carui intelegere a expirat la data de 30 iunie 2019.Mijlocasul portughez in varsta de 38 de ani a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori ai FCSB in ultimii doi ani, acesta adunand 69 meciuri, 8 goluri si 4 pase de gol in tricoul ros-albastru.Clubul nostru ii multumeste lui Filipe pentru contributia avuta si ii ureaza mult succes in continuare!In alta ordine de idei, jucatorii Gabriel Simion si Ianis Stoica au fost imprumutati pentru sezonul 2019-2020 la Astra Giurgiu, respectiv FC Petrolul Ploiesti", se arata intr-un comunicat al gruparii patronata de Gigi Becali.Filipe Teixeira se afla in negocieri cu Rapid.