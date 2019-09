FCSB a reusit un transfer cu cateva ore inainte de partida cu Clinceni din Liga 1 - oficial

Ziare.

Echipa lui Becali l-a achizitionat pe Stefan Tarnovanu (19 ani), care va semna un contract cu gruparea latifundiarului din Pipera.In acest moment si pana la finalul sezonului, Tarnovanu va ramane la Poli Iasi. Suma de transfer este de 200.000 de euro, iar Poli va avea si un procent de 15 la suta dintr-un viitor eventual transfer al portarului in strainatate:"Politehnica Iasi si FCSB au ajuns la o intelegere cu privire la transferul portarului Stefan Tarnovanu. Dat fiind faptul ca fereastra de transferuri este momentan inchisa, oficializarea tranzactiei va avea loc in perioada de iarna, Stefan urmand sa apere in continuare poarta Politehnicii pana la sfarsitul actualului sezon (vara lui 2020)", au anuntat iesenii pe site-ul lor oficial Cota de piata a lui Tarnovanu este de 100.000 de euro in acest moment.FCSB va evolua duminica in deplasare la Academica Clinceni, meci care incepe la ora 17 si va fi LIVE pe Ziare.com:D.A.