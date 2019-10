FCSB a scapat printre degete un jucator pe care acum Zenit ofera 3 milioane de euro in Rusia - presa

Ziare.

FCSB l-a dat afara pe Catalin Carp, fundas central, acum de 25 de ani, in vara lui 2016, dupa demiterea lui Radoi, fundasul fiind cedat apoi la Viitorul Constanta in Liga 1 Intre timp, Carp a ajuns la FK Ufa in Rusia, in prima liga, fiind un jucator foarte bine cotat in prezent in campionatul din estul Europei.Jucatorul evolueaza pentru nationala Moldovei si poate prinde transferul vietii sale la 25 de ani. El este curtat de Zenit Sankt Petersburg, fosta campioana a Rusiei si fosta echipa antrenata de Mircea Lucescu , dupa cum scrie cotidianul ProSport Rusii vor sa ofere 3 milioane de euro pe Carp, care ar urma sa il inlocuiasca la Zenit pe Emanuel Hernan Mamman, unul dintre cei mai importanti jucatori de la Zenit Sankt Petersburg, grav accidentat, care va lipsi cel putin 8 luni de pe teren.Radoi a fost cel care a insistat pentru Carp la Steaua , cum se chema echipa in 2015, el venind la ros-albastri din postura de jucator liber de contract, dupa ce se despartise de CFR Cluj Doar 13 meciuri a evoluat Carp la stelisti, fiind cotat acum la 1,2 milioane de euro. Dupa experienta de un an de la Viitorul, a semnat cu Ufa in Rusia, acolo unde este coleg cu romanul Ionut Nedelcearu.De cand activeaza la Ufa, Carp a bifat 65 de meciuri , in care a marcat de trei ori si a oferit si doua pase decisive.D.A.