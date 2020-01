FCSB a scos la vanzare trei jucatori de top: Iata sumele cerute

Ziare.

com

Potrivit spuselor lui Becali, Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man sunt de vanzare.Daca in schimbul lui Tanase cere 5 milioane de euro, Becali are asteptari diferite cand vine vorba despre Dennis Man si Florinel Coman."Pe Florin Tanase vreau 5 milioane de euro, iar pe Dennis Man si Florinel Coman vreau cate 30 de milioane. E pretul cerut de mine, nu ma intereseaza cine se supara. Eu atat vreau!Sunt jucatori foarte buni, de valoare. Daca nu avem pretentii ca echipele mari, nu ne putem bate cu ele. Sunt convins ca putem lua banii acestia pe ei. Asa cum vom lua in viitor bani multi pe Nedelcu sau Pantiru. Pe Pantiru il cert ca sa-l ambitionez, dar eu stiu ca are valoare si ca pot lua bani multi pe el", a spus Becali pentru Gsp Florin Tanase ar putea ajunge in SUA sau Turcia, de unde are mai multe oferte, conform impresarului sau.In schimb, Florinel Coman si Dennis Man sunt monitorizati de mai multe cluburi de top din Europa, dar nimeni nu a oferit mai mult de 10 milioane de euro pana in momentul de fata.C.S.