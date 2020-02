FCSB a transferat un atacant de 1 milion de euro

Ziare.

com

Gruparea ros-albastra a obtinut semnatura internationalului de tineret Adrian Petre.Acesta a fost cumparat de la Esbjerg cu 1 milion de euro, anunta Fanatik "Gata! Am semnat cu Petre pe un an si jumatate. Ma bucur mult ca am reusit sa il luam", a spus Becali pentru Fanatik.Adrian Petre a marcat 3 goluri in 16 partide in prima liga daneza in acest sezon.Petre a fost crescut de UTA Arad si a fost vandut in Danemarca in 2017, pentru 300 de mii de euro.C.S.