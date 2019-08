FCSB a transferat un atacant polonez - oficial

Ziare.

Jucatorul in varsta de 31 de ani a ajuns liber de contract la formatia din Berceni si a semnat un acord pe un singur sezon."Sunt foarte fericit ca am primit aceasta sansa, de a juca pentru un club imens, cu o istorie extraordinara. Este o onoare pentru mine sa port acest tricou si voi da totul pentru a ajuta echipa. Sper, cu voia lui Dumnezeu, sa castigam titlul de campioni", a declarat polonezul, potrivit unui comunicat oficial al FCSB.27 este numarul pe care polonezul il va purta pe tricou la FCSB.Lukasz Gikiewicz are o cariera destul de bogata, el jucand pentru formatii ca Motor Lubawa, Drweca NML, Olimpia Elblag, Wigry Suwalki, Unia Janikowo, Polonia Bytom, LKS Lodz, Slask Wroclaw, Omonia Nicosia, Tobol Kostanay, AEL Limassol, Levski Sofia, Ratchaburi FC , Al-Wahda, BEC Tero Sasana, Al-Faisaly, Al-Batin si Hajer, la ultimii evoluand in 2019.