FCSB a transferat un fotbalist din nationala Romaniei si a trimis un jucator la Botosani

Ziare.

com

Manea a semnat un contract valabil pe un sezon si va fi imprumutat de la gruparea cipriota Apollon FC Ros-albastrii vor avea o clauza de cumparare in valoare de 2.5 milioane de euro, iar salariul jucatorului e estimat la 30 de mii de euro pe luna.Jucatorul in varsta de 22 de ani a evoluat in sezoanele precedente la CFR Cluj si a fost format de Viitorul Constanta.Pe de alta parte, FCSB s-a despartit de mijlocasul dreapta Mihai Roman, cedat sub forma de imprumut la FC Botosani.Este posibil ca si fundasul central Andrei Marc sa o paraseasca pe FCSB in urmatoarele ore.C.S.