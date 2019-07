FCSB a vandut inca un titular

Ziare.

Dupa doua sezoane petrecute la FCSB, Junior Morais a fost cedat in schimbul sumei de 600.000 de euro."FCSB anunta transferul lui Iraneuton Sousa Morais Junior la Gazisehir Gaziantep Futbol Kulubu, din Superliga Turciei.Jucatorul s-a deplasat miercuri Gaziantep, unde a efectuat vizita medicala si a semnat un contract valabil doua sezoane. Fundasul in varsta de 32 de ani a evoluat, in cele doua sezoane petrecute la FCSB, in 66 de partide, a inscris de 2 ori si a oferit 4 pase de gol.Clubul nostru ii multumeste lui Junior pentru devotamentul aratat si ii ureaza mult succes alaturi de noul sau club", se arata intr-un comunicat al gruparii "ros-albastre".La Gaziantep, Junior Morais se va reintalni cu Marius Sumudica, pe care l-a mai avut antrenor si la Astra Giurgiu.I.G.