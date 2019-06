FCSB a vandut un titular in Italia: Suma de transfer si echipa la care a ajuns

Ziare.

Fundasul dreapta Romario Benzar va evolua din aceasta vara in Serie A, la formatia Lecce.In schimbul fundasului in varsta de 27 de ani, Becali a incasat 2 milioane de euro."Maine pleaca Benzar. Am luat 2 milioane de euro. Dar, ce mai sunt 2 milioane de euro in ziua de azi? Nu e mare lucru. Ii avem acolo pe Belu, pe Roman, pe Ovidiu Popescu, suntem acoperiti. Belu deocamdata nu e la nivelul lui Benzar, inca nu se compara. Pai Benzar este cel mai bun fundas dreapta din tara", a spus Gigi Becali pentru Fanatik Romario Benzar s-a transferat la FCSB in urma cu doi ani, pentru 700 de mii de euro, de la Viitorul Constanta.FCSB l-a adus in aceasta vara pe Claudiu Belu de la Astra, cel care va fi cel mai probabil titularul postului de fundas dreapta. O alta varianta este Mihai Roman.C.S.