FCSB, acuzata de blat cu Poli Iasi

Cel care a lansat aceste acuzatii este chiar un fost fotbalist al ros-albastrilor, Vivi Rachita.Rachita invoca penaltiul din care FCSB a egalat, comis de Nicandro Breeveld (ex-FCSB) printr-un fault asupra lui Florin Tanase."Penaltiul facut de Breeveld a fost ca pe vremea Cooperativei! Asa se facea si pe vremuri cand nu dadea echipa adversa gol. Ori comitea portarul, ori vreun fundas. Eu n-am comis niciodata penaltiuri d-astea, nu-mi permiteam ca eram capitan, puneam pe altcineva", a spus Rachita la Pro X.Poli Iasi a deschis scorul in partida cu FCSB prin Andrei Cristea, dar gruparea ros-albastra a castigat in cele din urma cu 2-1. Egalarea a venit din penaltiul transformat de Florin Tanase, iar golul victoriei a fost reusit in prelungiri de Dennis Man.C.S.