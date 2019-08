FCSB aduce de ultima ora un fundas dreapta din Liga I - surse

Ziare.

Valentin Cretu este, astfel, ultimul jucator care a semnat cu cei de la FCSB, venit de la Gaz Metan Medias.Fundasul dreapta si-a pus semnatura pe un contract valabil pe 2 ani, dupa cum anunta cei de la DigiSport Chiar daca a venit pe acest post Claudiu Belu de la Astra, evolutiile fostului jucator giurgiuvean nu l-au incantat pe patronul Gigi Becali , care a dorit sa aduca si un alt jucator.Cretu ar putea evolua chiar de luni in partida de luni cu Astra in deplasare, asa cum o poate face si Ionut Pantiru pe partea stanga, venit in aceasta saptamana si el de la Poli Iasi , pentru suma de 200.000 de euro.Partida dintre Astra si FCSB are loc luni de la ora 21, LIVE pe Ziare.com.In aceasta vara, FCSB a ajuns la 11 jucatori transferati, e vorba de Ionut Vina, Razvan Oaida, Darius Olaru (va mai evolua la Gaz Metan pana in iarna), Ionut Pantiru, Lukasz Gikiewicz, Diogo Salomao, Claudiu Belu-Iordache, Thierry Moutinho, Sorin Serban, Aristidis Soiledis si, mai nou, Valentin Cretu, 30 de ani.Acesta a mai evoluat in cariera sa si pentru Gloria Buzau, Chiajna, Rapid , Beroe Stara Zagora, Sageata Navodari, Energie Cottbus, Poli Timisoara si Gaz Metan.125.000 de euro a platit Gigi Becali pentru fundasul Cretu, care este cotat in prezent la 550.000 de euro.D.A.