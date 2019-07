FCSB, amendata drastic de FRF pentru relatii suspecte cu doua echipe din Liga 1

Ziare.

Gruparea ros-albastra a fost amendata cu 75.000 de lei (aproximativ 15.800 de euro) pentru ca a imprumutat clubul Astra Giurgiu cu 1.7 milioane de euro. De asemenea, si Astra Giurgiu a primit aceeasi amenda. FRF a luat aceasta decizie dupa ce Gigi Becali a imprumutat Astra cu 1.7 milioane de euro, iar banii i-a recuperat din banii de televizare din Liga 1. FRF a considerat ca aceasta practica este neregulamentara deoarece Astra nu si-ar fi putut apara corect sansele in meciul direct.Totodata, FCSB a fost amendata cu 20.000 de lei (aproximativ 4.200 euro) pentru relatiile ciudate avute cu clubul Academica Clinceni. Si ilfovenii au primit aceeasi amenda. Gigi Becali a sustinut in ultimele luni ca el a creat echipa din Clinceni, iar nepotul sau, Vasile Geambazi, s-a implicat masiv in luarea unor decizii.C.S.