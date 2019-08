FCSB anunta despartirea de Bogdan Andone: Cine se va ocupa de echipa la urmatorul meci

Ziare.

Aventura lui Bogdan Andone in functia de antrenor principal al "ros-albastrilor" se incheie dupa numai 7 etape.La meciul cu Astra Giurgiu, FCSB va fi pregatita de secundul lui Andone, Vergil Andronache, si Dacian Nastai."FCSB si Bogdan Andone au ajuns vineri la un acord cu privire la rezilierea contractului.Tehnicianul a condus echipa noastra in 7 partide oficiale in acest sezon, inregistrand 4 victorii, un rezultat de egalitate si doua infrangeri.Conducerea tehnica a echipei va fi preluata, la urmatorul meci, cu AFC Astra Giurgiu, de Vergil Andronache si Dacian Nastai", se arata intr-un comunicat al FCSB Vezi si: Gigi Becali ofera detalii despre viitorul antrenor al lui FCSB: "Discut cu doi tehnicieni" Rezultatele inregistrate de FCSB cu Bogdan Andone pe banca:2-0 cu Milasami;2-1 cu Milsami;3-0 cu Alashkert;2-3 cu Alashkert.4-3 cu Hermannstadt;0-0 cu Sepsi;0-2 cu FC Botosani.Fostul antrenor al Craiovei, Devis Mangia, e favorit sa devina noul antrenor principal al lui FCSB.I.G.