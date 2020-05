FCSB anunta o oferta de 15 milioane de euro pentru Dennis Man

Ziare.

Potrivit spuselor lui Becali, oferta este din Italia, cel mai probabil de la AS Roma "O echipa din Italia vrea sa dea 15 milioane de euro pentru Man in trei rate. Prima rata este de 8 milioane de euro. Le-am zis sa trimita oferta. Este o echipa mai mare decat Fiorentina . Cam din capitala, da", a afirmat Becali la Pro X.In acest sezon, Dennis Man a marcat 7 goluri si a oferit 4 pase decisive in cele 24 de meciuri disputate.El a fost cumparat de la UTA Arad pentru 350 de mii de euro, astfel ca FCSB va face un profit considerabil.Dennis Man este monitorizat de numeroase echipe de top din Europa, fiind considerat unul dintre cei mai talentati jucatori romani.C.S.