Oficial: Partida FCSB - Universitatea Craiova se va disputa cu portile inchise. Ce se intampla cu biletele achizitionate

Jocul nu va avea asistenta in tribune din cauza ultimelor decizii luate de Guvernul Romaniei, care doreste sa stopeze raspandirea epidemiei de coronavirus, prin disputarea tuturor evenimentelor sportive cu portile inchise.FCSB a luat act de aceasta decizie, confirmata printr-un comunicat de presa si de FRF si a anuntat si ce se va intampla cu banii dati de suporteri pe bilete pe Arena Nationala din Bucuresti:"FCSB anunta ca, in urma masurilor preventive adoptate de Guvernul Romaniei in cursul zilei de 8 martie si independent de vointa noastra, partida FCSB - Universitatea Craiova, din aceasta seara, se va disputa cu portile inchise!Astfel, conform articolului 59.2 din ROAF (Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice), accesul pe stadion va fi permis doar reprezentantilor mass media (cate unul pentru fiecare institutie de presa), fortelor de ordine, autoritatilor locale si oficialilor celor doua cluburi, pe baza unor liste nominale.In cursul zilei de luni vom anunta procedura legata de returnarea incasarilor pentru biletele deja achizitionate pentru partida din aceasta seara.Va multumim pentru intelegere si pentru sprijinul acordat!", se arata in comunicatul emis de FCSB.Partida dintre FCSB si Craiova se va juca duminica, de la ora 20:30, FCSB fiind pe 5 cu 23 de puncte, in timp ce Craiova este pe 2 in Romania cu 26 de puncte. Craiova nu a castigat niciodata in deplasarile cu FCSB de la revenirea in prima liga a oltenilor.Citeste si:D.A.