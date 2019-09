FCSB, aproape de un nou record negativ in istoria clubului, daca va pierde si partida derbi cu Viitorul din Liga 1

Ziare.

Stelistii au 5 infrangeri la rand in L1, un adevarat record care dateaza din turul editiei 1947-1948. Iar in cazul unui nou eventual esec, duminica seara, s-ar ajunge la 6 infrangeri la rand, lucru care nu s-a mai intamplat niciodata in istoria clubului in rosu si albastru.Viitorul are 10 meciuri la rand in campionat neinvinsa, cu 7 victorii si trei egaluri, aceasta fiind cea mai lunga serie de invincibilitate din istoria clubului dobrogean.Se stie ca FCSB este pe ultimul loc in L1 cu 4 puncte, iar Viitorul e pe 4 cu 15 lungimi.Partida va avea loc la Pitesti, pentru ca inca Arena Nationala nu este gata dupa multiplele concerte care au avut loc pe gazonul arenei de pe Maior Coravu din Bucuresti.15-4 conduce FCSB la meciuri direct castigate cu cei de la Viitorul, restul de trei fiind meciuri terminate la egalitate.FCSB are o cota imensa la victorie in aceasta partida, e vorba de 3.05, in timp ce gruparea lui Hagi e favorita, avand 2.38.Jocul dintre cele doua formatii are loc de la ora 21, LIVE text pe Ziare.com si televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Citeste si: