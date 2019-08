FCSB are un nou director sportiv: Vezi cine ii ia locul lui Mihai Stoica

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor", Gigi Becali, a ajuns, vineri, la o intelegere cu Narcis Raducan.Narcis Raducan (44 de ani) a semnat cu vicecampioana Romaniei si a trecut imediat la treaba."Da, l-am adus pe Narcis. E cu mine la palat acum. Ne consultam in privinta antrenorului. El imi propune cateva nume. E posibil sa aducem alt antrenor", a confirmat Becali pentru Gazeta Sporturilor "O sa las si o perioada de acomodare, ca Narcis sa-l cunoasca pe Vergil (Andronache - n.red.) . Poate, dupa evaluare, Narcis va zice ca Vergil e bun si nu aducem al antrenor. Vom vedea", a adaugat acesta.Dupa ce a atarnat ghetele in cui, Narcis Raducan a ocupat diverse functii in managementul mai mulor formatii din Liga 1, precum Unirea Urziceni, Otelul Galati, Viitorul sau Pandurii Targu Jiu.Narcis a mai fost director sportiv la FCSB in perioada 2010-2012.