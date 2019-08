FCSB, calificare in genunchi in turul III al Europa League dupa o infrangere cu Alashkert

min.27 Penalti Alashkert! Marmetini este faultat de Balasa in careu, iar arbitrul dicteaza penalti, dar ii si arata cartonasul rosu fundasului lui FCSB!

Invingatori in meciul tur cu 3-0, romanii au pierdut pe teren propriu, la Giurgiu, cu 3-2 in fata unei formatii net inferioare, obtinand calificarea cu mari emotii.Partida de la malul Dunarii a inceput intr-o nota pozitiva pentru gruparea din Berceni, Florin Tanase marcand pentru 1-0 inca din minutul 10, din penalti, si linistindu-i pe sefii echipei.Armenii au dat insa o replica neasteptata si le-au dat mari emotii vicecampionilor Romaniei.Brazilianul Marmentini a marcat in minutul 23 si tot el si-a adus echipa in avantaj cinci minute mai tarziu, dintr-un penalti provocat de Balasa, care a vazut si cartonasul rosu.Tiago Galvao a punctat si el pana la pauza si Alashkert conducea cu un incredibil 3-1, fiind la un gol de o calificare de-a dreptul socanta dupa cum s-au desfasurat ostilitatile.Gruparea din Berceni a rasflat usurata dupa golul lui Florinel Coman, care a redus din diferenta in minutul 60, asta chiar daca armenii au mai ratat cateva ocazii mari pana la fluierul de final.FCSB se califica in genunchi in turul III preliminar al Europa League acolo unde o asteapta un duel foarte greu cu cehii de la Mlada Boleslav.min.90+2 - Fluier de final! FCSB pierde cu Alashkert, dar se califica in turul III!min.86 - Inca o ocazie importanta pentru armeni!min.83 - Tankov reia foarte periculos pe langa poarta FCSB!min.79 - Panica in careul FCSB la sutul lui Ghadimyan.min.70 - Joc echilibrat dupa ce s-a restabilit egalitatea numerica.min.63 - ELIMINARE Alashkert! Marmetini ii aplica un cot in figura lui Belu si primeste direct cartonasul rosu!min.60 -min.55 - Ocazie mare pentru FCSB! Coman patrunde in careu, suteaza la coltul lung, insa mingea se duce mult pe langa poarta!min.54 - Acelasi Marmentini suteaza peste poarta lui Vlad. "Ros-albastrii", aflati in inferioritate numerica, nu reusesc sa iasa din propria jumatate.min.53 - Filip intervine si respinge in ultimul moment din fata lui Marmentini.Armenii mai au nevoie de un singur gol pentru a obtine o calificare miraculoasa.min.46 - Bogdan Andone face o noua modificare: a iesit Stan, a intrat Salomao.------------------------------------------min.28min.24 - Schimbare la FCSB: Coman ii ia locul accidentatului Moutinho.min.23min.16 Inca o accidentare la FCSB: Moutinho se prabuseste si cere schimbare.min.10min.7 Vina este aproape de gol, insa suteaza destul de slab din interiorul careului.min.6 Meci in care FCSB nu are probleme pana acum.min.1 Incepe partida de la Giurgiu.A. Vlad - Belu, Balasa, Cristea, Stan - Vina, Filip, Oaida - Popescu, Tanase, MoutinhoRezerve: Balgradean - Fl. Coman, Planic, Salomao, Perianu, ArdeleanAntrenor: Bogdan AndoneCancarevic - Voskanyan, Mkoyan, Ishkhanyan, Daghbashyan, Hayrapetyan - Coelho Andrade, Marmentini, NenadovicRezerve: Avagyan - Stojkovic, Avagimian, Shahinyan, Tankov, Pogosyan, GhadimyanAntrenor: Abraham KhashmanyanINFO: Meciul este televizat pe ProTV.