FCSB castiga amicalul contra lui Karlsruher cu un gol fantastic

Scorul final a fost 1-0, unicul gol al partidei fiind inscris de Florinel Coman in minutul 55.Tanarul mijlocas ofensiv a transformat impecabil o lovitura libera de la 20 de metri, trimitand in vinclul portii germanilor.Vestea proasta pentru echipa din Berceni este pierderea lui Oaida, iesit accidentat in minutul 40 al intalnirii.FCSB: Balgradean - V. Cretu, Planic, I. Cristea, Pantaru - D. Nedelcu, Oaida, Morutan - D. Man, D. Olaru, Fl. ComanRezerve: Niga, A. Vlad, Cr. Manea, L. Filip, Fl. Tanase, Momcilovic, Vina, D. Dumitru, Ov. Popescu, Perianu, Ad. Popa, A. NitaKarlsruher: Uphoff - Gordon, Frode, Pisot, Rossbach, Stiefler, Wanitzek, Thiede, Carlson, Hofmann, GondorfM.D.