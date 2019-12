FCSB castiga in prelungiri cu Poli Iasi

Ziare.

Vicecampioana s-a impus greu, scor 2-1, golul victoriei fiind marcat de Dennis Man in prelungiri.Partida a inceput in nota de dominare a oaspetilor, insa iesenii au fost cei care au deschis scorul, cumva impotriva jocului.Platini a fost lansat excelent in banda dreapta, a patruns bine si a centrat aproape perfect pentru Andrei Cristea, care a deschis scorul cu o lovitura de cap.Gruparea din Berceni a replicat imediat, Florin Tanase lovind transversala.Acelasi Tanase avea sa egaleze dupa prima jumatate de ora de joc, el transformand un penalti scos tot de el dupa un fault al lui Breeveld, fostul jucator al FCSB.In continuare am avut parte de un meci agreabil, cu sanse la ambele porti, goalkeeperul Rusu remarcandu-se cu o interventie excelenta.Dennis Man a inscris golul victoriei in al doilea minut de prelungiri si a adus trei puncte ce se pot dovedi extrem de importante pentru echipa sa in lupta pentru titlu.Cu aceasta victorie FCSB urca pe locul 6 in Liga 1 , la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj.: Rusu - Cabral, Breeveld, Frasinescu, A. Radu - F. Cristea, Passaglia - Platini, Onea, Birnoi - A. CristeaRezerve: Cobrea, Hatiegan, Assulin, Balan, Devesa, Diallo, Chelaru: Balgradean - Manea, Planic, Cristea, Pantiru - Popescu, Nedelcu, Oaida - Man, Tanase (C), ComanRezerve: Vlad, Pintilii, Filip, Gnohere, Soiledis, Vina, PopaM.D.