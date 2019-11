FCSB castiga la Botosani cu un om in minus

Ziare.

com

Echipa din Berceni s-a impus cu scorul de 2-0 chiar daca a jucat minute bune in inferioritate numerica.Partida de sambata a fost precedata de un mic razboi al declaratiilor intre cei doi patroni, iar asta s-a vazut si in desfasurarea ostilitatilor de pe teren.Fara Roman, lasat in tribune din cauza unei clauze pusa de cei de la FCSB in acordul sau de transfer la Botosani, moldovenii au fost mai periculosi in primele minute, surprinzand cumva vicecampioana.Ongenda a fost aproape de gol cu un sut fenomenal, ce a lovit transversala, insa pana la urma oaspetii au fost cei care au marcat.Coman a inscris superb din lovitura libera pe coltul scurt, cu largul concurs al portarului Pap.In partea secunda am avut doua evenimente notabile, eliminarea lui Planic din minutul 64, pentru cumul de cartonase galbene, si golul lui Gnohere. "Bizonul" a fost lasat singur cu portarul dupa o pasa excelenta a lui Tanase si a reusit sa inscrie fara probleme.FCSB ajunge la 10 meciuri fara infrangere si se apropie la un singur punct de podiumul Ligii 1.Min.90+3 Finalul partidei!Min.83 Cei de la FCSB reusesc sa fragmenteze foarte bine partida in acest final.Min.74Min.70 Se joaca numai in jumatatea echipei lui Becali.Min.64Min.55 Sut al lui Keyta in plasa laterala!Min.52 Gazdele incep din nou in ofensiva.Min.46 Incepe repriza secunda.Schimbare FCSB: Gnohere intra in locul lui Hora.____________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.40 Joc destul de fragmentat dupa reusita lui Coman.Min.31Min.28 BARA BOTOSANI! Ongenda suteaza superb din lovitura libera, balonul izbeste transversala!Min.25 Faza frumoasa facuta de Coman, insa jucatorul FCSB nu reuseste sa finalizeze.Min.20 Ne apropiem de jumatatea primei reprize si nu avem pana acum ocazii clare.Min.8 Cei de la FCSB par usor surprinsi de debutul agresiv de meci al gazdelor.Min.1 Fluier de start al partidei!: Pap - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Papa, Rodriguez - Ashkovski, Ongenda, Keyta - ChalkiadakisREZERVE: Brinza, Kolesovs, Patache, Cascini, Andronic, Moussa, OfosuANTRENOR: Marius Croitoru: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Pantiru - O. Popescu. D. Nedelcu - Man, F. Tanase, F. Coman - HoraREZERVE: A. Vlad - Manea, Gnohere, Morutan, Soiledis, Vina, ChorbadzhiyskiANTRENOR: Bogdan Vintila