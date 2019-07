FCSB castiga la Orhei si se califica in turul II preliminar al Europa League

Ziare.

com

Relaxati in urma victoriei cu 2-0 din partida tur, de la Giurgiu, romanii s-au impus si in Republica Moldova cu 2-1 si au obtinut o calificare fara emotii.Tehnicianul Bogdan Andone a inceput partida de joi seara cu o surpriza majora, el titularizandu-l in atac pe pustiul Cristian Dumitru , iar pariul antrenorului avea sa se dovedeasca unul castigator.In chiar minutul 4, Dumitru a aparut bine in careul lui Milsami si a trimis in plasa un balon pasat inteligent de Oaida.Dupa o repriza fara prea multe faze notabile, Dumitru a preluat rolul pasatorului si, in minutul 42, i-a trimis bine lui Oaida, care a pus latul pentru 2-0.Moldovenii si-au multumit suporterii cu un gol de onoare reusit de Bolohan in debutul partii secunde.Andone si-a menajat titularii pentru finalul partidei, iar un alt tanar, Robert Ion, a avut sansa uriasa de a-si trece numele pe lista marcatorilor, numai ca balonul sutat de el a lovit bara portii lui Milsami.FCSB se califica in turul II preliminar al Europa League acolo unde va da, chiar saptamana viitoare, peste armenii de la Alashkert.Min.90+4 Final! FCSB se califica in turul II preliminar!Min.90 Suntem aproape de fluierul de final.Min.84 BARA MILSAMI! Antoniuc ia la tinta bara portii lui Vlad.Min.82 Roman se accidenteaza si paraseste terenul, iar FCSB incheie partida in inferioritate.Min.80 Ne indreptam spre finalul acestei "duble".Min.72 Ultima schimbare FCSB: Ovidiu Popescu intra in locul lui Tanase.Min.68 BARA FCSB! Robert Ion este aproape de gol, insa balonul sutat de el loveste bara!Min.64 Schimbare FCSB: Ion intra in locul Man.Min.60 Gafa uriasa a lui Planic, insa moldovenii rateaza incredibil.Min.58 Schimbare FCSB: Hora intra in locul lui Coman.Min.50 Cartonas galben pentru Nedelcu.Min.48Min.46 Incepe partea secunda._________________Min.45+1 Finalul primei reprize!Min.45 Vlad retine sutul lui Andronic.Min.42Min.30 Vlad gafeaza in prima faza, insa apoi intervine foarte bine si scoate in corner!Min.26 Man incearca un sut din afara careului, insa balonul trece putin pe langa poarta.Min.15 Cartonas galben pentru Stina.Min.9 Incearca moldovenii sa puna ceva probleme in ofensiva, insa romanii se apara bine.Min.4Min.1 Incepe partida de la Orhei!Chirinciuc - Jardan, Craciun, Bolohan, Platica - Rusnac, Onica - A. Antoniuc, Andronic, Stina - M.AntoniucRezerve: Butuc, Zagaevschii, Patras,Martin, Ba, NazarAntrenor: Veaceslav RusnacA. Vlad - Belu, Cristea, Planic, Roman - Oaida, Nedelcu, Tanase - Man, Dumitru, ComanRezerve: Balgradean, Hora, Popescu, Perianu, R. Ion, ArdeleanAntrenor: Bogdan Andone