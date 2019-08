FCSB cauta antrenor: Mihai Stoica insista pentru Devis Mangia, insa Gigi Becali vrea pe altcineva - surse

Ziare.

Potrivit unor informatii detinute de Digi Sport , finantatorul lui FCSB l-ar prefera pe Walter Zenga, cu care a mai colaborat in sezonul 2004/2005."Cele doua parti si-au transmis mai multe mesaje de prietenie in ultima vreme", scrie sursa citata.Negocieri intre Becali si Zenga au existat si la inceputul verii, insa in cele din urma finantatorul "ros-albastrilor" l-a ales pe Bogdan Andone.Walter Zenga are 59 de ani si in prezent este liber de contract.Vezi si: Gigi Becali ofera detalii despre viitorul antrenor al lui FCSB: "Discut cu doi tehnicieni" FCSB se afla in cautarea unui antrenor dupa ce Bogdan Andone si-a anuntat demisia imediat dupa infrangerea suferita cu Alaskhert, in mansa retur din turul doi preliminar al Europa League.La meciul urmatorul meci al lui FCSB, echipa va fi pregatita de secundul lui Andone, Vergil Andronache, si Dacian Nastai.