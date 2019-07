FCSB, Craiova si Viitorul au aflat cine le arbitreaza in Europa League

Ziare.

com

Astfel, duelul dintre Viitorul si Gent, care va avea loc joi de la ora 18:00 la Ovidiu, va fi arbitrat de o brigada spaniola condusa de Jose Luis Munuera Montero la centru, acesta fiind asistat de Inigo Prieto Lopez De Cerain si Alfonso Baena Espejo.Intalnirea se reia de la scorul de 6-3 in favoarea belgienilor inregistrat in meciul tur.Duelul dintre Craiova si Honved Budapesta va fi condus de nord-irlandezul Arnold Hunter, el fiind ajutat la cele doua tuse de Gareth Eakin si Georgios Argyropoulos."Dubla" reincepe de la scorul de 0-0, din tur, si are ca ora de start 19:15.In fine, partida dintre FCSB si Alashkert, programata joi de la ora 21:30, va fi condusa la centru de slovacul Peter Kralovic, alaturi de asistentii Jan Pozor si Erik Weisssi.Mansa se reia de la scorul de 3-0 in favoarea romanilor.Toate partidele echipelor noastre din Europa League vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.