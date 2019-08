FCSB da afara inca un jucator

Ziare.

Potrivit spuselor lui Becali, fundasul stanga Alexandru Stan va fi dat afara in aceasta vara."Stan trebuie sa plece! Ce sa mai faca el la Steaua ? La revedere cu el! A venit Pantiru, a venit Soiledis, revine si Momcilovici. La revedere cu Stan", a spus Becali la Digi Sport.Alexandru Stan s-a transferat la FCSB in urma cu un an, de la Astra Giurgiu , pentru 350 de mii de euro.El a prins doar 10 meciuri in Liga 1 si a fost mai mult accidentat in acest an.Pentru postul de fundas stanga, FCSB ii mai are la dispozitie pe Ionut Pantiru, Soiledis si Marko Momcilovici, ultimul fiind insa accidentat de mult timp.C.S.