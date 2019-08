FCSB, eliminata din Europa League dupa un meci extrem de slab la Guimaraes

Ziare.

Scorul partidei de cosmar pentru echipa lui Becali a fost doar 1-0, portughezii ratand multe ocazii imense.Ajunsa pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, formatia din Berceni si-a jucat intreg sezonul in duelul cu cei de la Guimaraes si a pierdut lamentabil, dupa o partida extrem de slaba.Jucatorii pregatiti de Bogdan Arges Vintila nu au existat pe teren decat in putine momente, in timp ce adversarii lor s-au distrat si au ratat sanse colosale.Cea mai mare sansa de gol din prima parte a venit chiar inainte de finalul reprizei, cand lusitanii au lovit bara transversala.Unicul gol a fost marcat de Tapsoba dintr-un penalti acordat totusi destul de usor dupa o interventie a lui Roman, jucatorul african facand apoi o trimitere la declaratiile lui Becali de dinainte de meci.Pana la fluierul de final portughezii au ratat din nou incredibil, jucandu-se cu ocaziile si avand chiar o bara.FCSB a existat numai prin ocaziile lui Coman si Cristea, prea putin pentru a emite pretentii.Vicecampioana este eliminata din Europa League si ramane de vazut ce va decide Gigi Becali in privinta echipei pe care o patroneaza si o antreneaza.Min.90+3 Final de partida! FCSB este eliminata din Europa League!Min.90+2 Ce ocazie! Cristea trimite bine cu capul, insa in bratele portarului!Min.90 BARA Guimaraes! Cat noroc are FCSB!Min.82 Sut putin pe langa poarta al lui Coman.Min.74 Galben pentru Moutinho.Min.70 FCSB nu pare ca poate face altceva decat sa spere ca va inscrie un gol norocos.Min.68 Galben pentru Pantiru.Min.61 Portughezii se distreaza in careul FCSB si rateaza incredibil.Min.58 Inca o ratare uriasa a lusitanilor! Pepe suteaza aiurea din pozitie excelenta.Min.55 Sut periculos al lui Pantiru!Min.53Min.50Min.51 Portughezii sunt in continuare cei care ataca, in timp ce FCSB pare ca asteapta prelungirile.Min.46 Incepe repriza secunda.Schimbare FCSB: Intra in teren "Bizonul" Gnohere in locul lui Pintilii.__________________Min.45+3 Finalul primei reprize.Min.45 Inca o sansa mare pentru portughezi!Min.40 FCSB rezista inca in aceasta repriza fara gol primit.Min.34 Faza superba a portughezilor finalizata de Rochinha cu un sut in plasa laterala.Min.26 Schimbare FCSB: Roman intra in locul lui Cretu.Min.25 Sanse mari pentru Guimaraes!Min.15 Portughezii au posesia, insa nu avem ocazii cu adevarat mari.Min.8 Balgradean retine un balon deviat inselator.Min.3 Cartonas galben pentru Cretu.Min.2 Greseala mare a lui Pintilii, iar Pepe rateaza incredibil.Min.1 Fluier de start in aceasta partida decisiva pentru viitorul FCSB.Douglas - Sacko, Tapsoba, Bondarenko, Hanin - Poha, Al Musrati, Pepe - Rochinha, Da Silva, DavidsonRezerve: Silva, Venancio, R. Soares, Teixeira, Pereira, L. Soares, AlmeidaAntrenor: Ivo VieiraBalgradean - V. Cretu, B. Planic, I. Cristea, A. Soiledis - Ov. Popescu, M. Pintilii, I. Pantiru - I. Vina, F. Tanase, F. ComanRezerve: T. Niga, H. Gnohere, T. Moutinho, R. Oaida, M. Roman I, A. Marc, A. PopaAntrenor: Bogdan Arges VintilaINFO: Partida va fi televizata pe postul ProTV.