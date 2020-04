FCSB face un transfer in plina pandemie de coronavirus

Ziare.

Goalkeeperul roman in varsta de 32 de ani se va intoarce la FCSB, dupa doi ani si jumatate petrecuti la Slavia Praga, sustine finantatorul "ros-albastrilor"."Vine Nita, apoi vor veni si jucatori de la echipa a doua", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX.Florin Nita a mai evoluat in tricoul lui FCSB timp de patru sezoane si jumatate, in perioada 2013-2018.A fost vandut la inceputul anului 2018 in Cehia in schimbul a doua milioane de euro.I.G.