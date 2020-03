FCSB, in pericol sa piarda gratis cei mai buni jucatori

Ziare.

com

Impresarul Zvonko Milojkovic, care il reprezinta pe fundasul Bogdan Planic, spune ca FCSB este in pericol sa ramana toti jucatorii.Acest lucru s-ar putea intampla deoarece clauza de forta majora este valabila de ambele parti, astfel ca si jucatorii o pot invoca pentru a rezilia contractele."Uite ce e, am citit pe siteuri ca s-a discutat inclusiv despre forta majora. Au fost conducatori care au spus ca scad salariile fiindca e un caz de forta majora. In lege, forta majora se refera la razboaie, la cutremure, nu la coronavirus. Dar sa presupunem ca ar avea dreptate conducatorii. Forta majora nu poate sa functioneze numai pentru angajator, ea devine valabila pentru ambele parti din contract!Cluburile rup contracte fiindca e forta majora? Atunci si fotbalistii care vor devin liberi si pleaca gratis oriunde! Nu poate fi forta majora doar in favoarea cluburilor! Nu exista in momentul asta vreo lege pe baza careia sa fie scazute salariile jucatorilor. Asa ceva s-ar putea face unilateral numai daca ar hotari FIFA sa fie injumatatite toate salariile. Atunci, da, toate salariile din fotbal scad la jumatate! Altfel nu se poate face fara acordul partilor. In fotbal, Guvernul e FIFA, contractele jucatorilor se supun regulilor pe care le stabileste institutia asta, ca fotbalistii au alt statut decat angajatii normali", a spus Milojkovic pentru Gsp Becali a anuntat insa ca fotbalistii care nu accepta micsorarea salariilor vor intra in somaj tehnic.C.S.