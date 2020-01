FCSB incheie cantonamentul din Spania cu o victorie

Ziare.

Florinel Coman a deschis scorul in minutul 17 dupa o actiune creata in partea stanga de Darius Olaru.Scorul a devenit 2-0 in minutul 24, cand Coman a luat o cursa pe cont propriu si a determinat un adversar sa-si bage mingea in poarta.S-a facut 3-0 in minutul 33, dupa ce Olimpiu Morutan a patruns spre poarta si a plasat excelent mingea.Golul sud-coreenilor a fost marcat in minutul 66 de Lars Veldwijk din lovitura de la 11 metri.FCSB incheie astfel perioada de pregatire cu doua victorii, o remiza si o infrangere.Urmatorul meci oficial al FCSB va avea loc pe 2 februarie, cu CFR Cluj , de la ora 20:00.C.S.