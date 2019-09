FCSB, inclusa de presa britanica intr-un top select al celor mai bune 30 de echipe din lume

Ziare.

com

Astfel, chiar daca in prima instanta e drept, FCSB a pierdut palmaresul in Justitie in fata celor de la CSA Steaua , clubul Armatei, e vorba de palmaresul dintre 1947 - 2003, presa internationala continua sa o gireze ca fosta Steaua.Englezii de la Daily Mirror au facut un top al celor mai bune 30 de echipe ale lumii, iar FCSB ocupa un onorant loc 19 acolo, cu 58 de trofee interne si internationale.Lideri in acest clasament sunt egiptenii de la Al Ahly cu 118 trofee. Dar iata mai jos clasamentul in intregimea sa:FCSB trece acum printr-o situatie delicata, a fost eliminata in play-offul Europa League de catre Vitoria Guimaraes, iar in campionat ocupa doar locul 11, cu doar 7 puncte la activ.D.A.