FCSB isi vinde capitanul: "Il dau cu 5 milioane de euro"

Finantatorul echipei, Gigi Becali, anunta ca e dispus sa-l vanda pe Florin Tanase, in schimbul caruia solicita 5 milioane de euro."Eu sunt negustor, stiti asta, asa ca la mine orice e de vanzare. Tanase este una dintre cele mai importante rotite in echipa noastra si stiti ca e un jucator pe care-l apreciez, dar la un moment dat va trebui sa plece si el. Daca ar fi sa plece acum, pentru ca el si-a cam facut datoria, l-as da cu cinci milioane de euro", a spus Becali pentru Prosport Florin Tanase are 25 de ani si e cotat la 2,8 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.In acest sezon, Tanase a jucat 27 de meciuri pentru FCSB, reusind 8 goluri si 5 pase decisive.Tanase a ajuns la FCSB in urma cu trei ani si jumatate, fiind transferat cu 1,5 milioane de euro de la Viitorul.