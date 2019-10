FCSB-istul Chorbadzhiyski dezvaluie singurul lucru care nu-i place in Romania

Ziare.

Chorbadzhiyski a declarat ca arbitrii romani sunt foarte stricti si acorda cu usurinta cartonase, fapt ce l-a luat complet prin surprindere."Arbitrii de aici sunt complet diferiti fata de cei din Bulgaria! Au propriile lor criterii. Am primit cartonasul rosu pentru un cot. Am fost surprins, era ceva nou pentru mine. Dar este bine ca s-a intamplat la inceput si am invatat o lectie. Nici macar nu l-am lovit intentionat.Arbitrii romani sunt mult mai duri decat cei din Bulgaria. Am urmarit meciurile si sunt o gramada de cartonase si penaltiuri. In Romania, aproape la fiecare meci este acordat un penalti si un cartonas rosu. Si nu pentru ca jocul este dur, ci pentru ca se acorda foarte rapid. Arbitrii sunt foarte stricti aici, dar poate nu este intamplator ca ei sunt delegati adesea in Champions League si Europa League", a spus Chorbadzhiyski pentru TopSport.In schimb, Chorbadzhiyski afirma ca este impresionat de conditiile gasite la FCSB."Ma simt bine in Bucuresti, viata este destul de similara cu cea din Sofia. Ma antrenez din greu, sunt la baza aproape toata ziua. Conditiile de aici sunt incedibile, ne ofera tot ce avem nevoie, am gasit chiar si o piscina! Sunt complet satisfacut in Romania. Nivelul de aici al fotbalului este mai ridicat decat cel din Bulgaria, iar echipele participa constant in cupele europene. Anul acesta este o exceptie pentru Steaua ca nu joaca", a adaugat bulgarul.Chorbadzhiyski a fost imprumutat de la FCSB pentru un sezon de la TSKA Sofia El a disputat un singur meci in Liga 1 , in care a incasat un cartonas rosu. Bulgarul mai are o prezenta in Cupa Romaniei C.S.