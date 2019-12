FCSB-istul Chorbadzhiyski, uimit de lucrurile gasite in Romania: Parea un cliseu, dar din pacate lumea are dreptate

Ziare.

Chorbadzhiyski a marturisit ca nu se astepta ca fotbalul din Romania sa fie atat de bun precum auzise si spune ca este cu certitudine peste cel din Bulgaria."Cu ceva timp in urma nu-mi venea sa cred cand prietenii mei imi spuneau ca o sa ajung si eu acolo si o sa-mi dau seama. Parea un cliseu, mai ales pentru ca in Bulgaria jucasem pentru cea mai buna echipa de aici. Dar, din pacate, lumea are dreptate. Romania e in plina dezvoltare, e adevarat! Pot spune cu certitudine ca fotbalul din Romania e peste cel din Bulgaria.Fiecare echipa are un stadion cu conditii decente. Oamenii iubesc fotbalul, toti vorbesc despre fotbal. Se dau meciuri la televizor 24 de ore pe zi, inclusiv din liga a treia. Un alt sport foarte dezvoltat este handbalul, iar baschetul este si el foarte urmarit", a spus fundasul bulgar pentru Novsport.In ce priveste viata din Romania, bulgarul este multumit de conditiile gasite, mai putin de traficul din Bucuresti."Viata in Romania este asemanatoare cu cea din Bulgaria si nu am avut probleme de adaptare. Poate doar ca nu ma pot adapta cu traficul de aici, oamenii conduc nebuneste aici. Imi lipsesc familia si prietenii, dar sunt in contact zilnic cu ei", a completat acesta.Chorbadzhiyski a fost imprumutat de FCSB de la TSKA Sofia pentru un sezon si a disputat patru meciuri pentru gruparea ros-albastra.In cele patru meciuri disputate, el a incasat doua cartonase rosii. Tocmai din acest motiv, Gigi Becali a anuntat deja ca va renunta la el.C.S.