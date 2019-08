FCSB l-a transferat pe Adi Popa

Ziare.

Fotbalistul roman in varsta de 31 de ani va semna pe un an cu gruparea "ros-albastra", anunta Digi Sport "Da, ne-am inteles, urmeaza sa vina. Va juca omul care castiga meciul. Va juca ala mai bun. In grupele Europa League trebuie sa ii plasam pe cei tineri, dar in campionat va juca cine merita cel mai mult, Man poate sa stea pe banca, de ce sa nu stea?", a spus Gigi Becali.Adi Popa a ajuns la Reading la inceputul anului 2017, de la FCSB, in schimbul a 600.000 de euro.Mijlocasul dreapta n-a reusit, insa, sa se impuna la echipa britanica di a fost imprumutat in ultimele doua sezoane, la Al-Taawon si Ludogorets.210 meciuri si 25 de goluri are Adi Popa pentru FCSB, la care a evoluat intre 2012 si 2017.