FCSB l-a transferat pe Diogo Salomao - oficial

Fostul jucator al lui Dinamo a semnat un contract valabil pe un an si va avea un salariu lunar de 15.000 de euro "FCSB anunta ca Diogo Ferreira Salomao va imbraca tricoul echipei noastre in sezonul 2019-2020.Atacantul in varsta de 30 de ani a semnat marti contractul cu FCSB si va incepe antrenamentele alaturi de noii sai colegi. Diogo va purta numarul 24.Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!Diogo Ferreira Salomao este un jucator nascut pe 14 septembrie 1988, la Amadora (Portugalia) si care a inceput fotbalul la Estrella Amadora. A trecut, de-a lungul carierei, pe la Casa Pia, Real SC si Sporting Clube de Portugal, ultimul club cedandu-l, in doua randuri, sub forma de imprumut, la RC Deportivo la Coruna. Intre 2016 si 2017 a evoluat pentru RCD Mallorca, pentru ca in vara lui 2017 sa ajunga la FC Dinamo Bucuresti, pentru care a jucat in 61 de partide, a inscris de 15 ori si a oferit 17 pase de gol. In perioada februarie-mai 2019 a evoluat pentru Al-Hazm, din Arabia Saudita", se arata intr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a "ros-albastrilor"."Am fost foarte fericit cand am fost contactat de FCSB, deoarece am considerat aceasta drept o recunostinta a lucrurilor bune pe care le-am facut in Romania. Am venit la un club mare si voi face tot posibilul pentru a ajuta echipa sa-si indeplineasca obiectivele. Am toate conditiile pentru a performa aici, astfel incat abia astept sa ma bucur de fotbal alaturi de noii mei colegi. Sper sa castig titlul de campion si sa am si evolutii foarte bune in acest an", a spus Diogo Salomao pentru site-ul oficial al lui FCSB