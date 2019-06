FCSB l-a vandut pe Benzar in Serie A - oficial

Ziare.

Fundasul dreapta a fost achizitionat de Lecce, el efectuand deja vizita medicala si semnand contractul, potrivit unor anunturi facute de ambele cluburi."FCSB anunta transferul lui Romario Benzar la clubul de prima liga italiana U.S. Lecce.Jucatorul se afla deja in Italia, acolo unde a efectuat vizita medicala si a semnat contractul care il va lega de Lecce in urmatorii ani.Romario a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori ai nostri in ultimii ani, evolutiile sale asigurandu-i prezenta la echipa nationala a Romaniei. In total, fundasul dreapta in varsta de 27 de ani a adunat 60 de partide, un gol si 9 pase de gol in cele doua sezoane petrecute in tricoul ros-albastru.Clubul nostru ii multumeste lui Romario pentru contributia avuta in cei doi ani petrecuti la FCSB si ii ureaza mult succes in continuare!", se arata in comunicatul celor de la FCSB.Benzar a transmis un mesaj emotionant la plecarea de la gruparea din Berceni, el sustinand ca echipa ii va ramane in suflet pentru totdeauna."Am petrecut momente unice in tricoul ros-albastru si voi ramane dator acestui club pentru tot ce a insemnat in cariera mea. Dupa doi ani de zile, a venit momentul sa imi iau ramas bun de la voi. Multumesc fiecarui om din club si tuturor suporterilor care au fost alaturi de noi. Raman cu regretul ca nu am castigat un trofeu aici, dar voi ramane suporterul acestor culori si sunt sigur ca, in sezonul care va incepe in curand, locul 1 va fi al vostru. Fiti alaturi de aceasta echipa in continuare, pentru ca doar impreuna puteti reusi lucruri mari!", a declarat Benzar.Doua milioane de euro ar incasa FCSB in urma transferului.M.D.